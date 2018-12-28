Çekmeköy'de kalpler Ordu Mesudiyeliler Buluşması için attı

Mesudiye Dernekler Federasyonu (MESDEF) tarafından bu sene üçüncüsünü düzenlendiği Ordu Mesudiyeliler Buluşması Çekmeköy'de gerçekleşti. 'Kalpler Mesudiye için atıyor' sloganı ile düzenlenen ve ünlü sanatçı Resul Dindar'ın sahne aldığı etkinlikte Ordu MHP Milletvekili Cemal Enginyurt, Ordu Ak Parti Milletvekili Şenel Yediyıldız, İstanbul Ak Parti Milletvekili İsmet Uçma, Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül ve Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz katıldı. Etkinliğin gecesinde protokolün ortak mesajı ise 'birlik ve beraberlik' oldu.

Adnan Yılmaz: "Başarı arkadaşlarımın, başarısızlık ise benim olsun"

Mesudiye Dernekler Federasyonu (MESDEF) Başkanı Adnan Yılmaz, yaptığı konuşmasında, "Mesudiyeliler Buluşması için gece gündüz emek veren çok kıymetli ekip arkadaşlarımı kutluyorum. Gençlik kollarımızı yönetim kurulu üyelerimize ne kadar teşekkür etsem azdır. Her şeyden fedakârlık yaparak mücadele sonunda bu gün burada bu coşkuyu hep birlikte yaşıyoruz. Ben her zaman söylüyorum. Başarı ekip işidir. Başarı arkadaşlarımın başarısızlık ise benim olsun" dedi.