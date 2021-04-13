Çekmeköy'de kanlı tuzak: 3 otomobil ile cipin önünü kesip silah ve bıçakla saldırdılar

6 kişinin kendisine öldüresiye saldırıp bıçakladığı şahıs kaçmaya çalışırken, şahsın cipine takılan saldırganlardan biri de yola düşerek yaralandı. Saldırgan şahıslardan biri de kaçan cipin arkasından silahla birkaç el ateş etti. 5 magandanın 3 otomobille lüks cipe yol üzerinde tuzak kurduğu dehşet anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çekmeköy'de geçtiğimiz gün yaşandı. İddiaya göre, 5 kişi, önceden aralarında husumet bulunan bir kişiye yol üzerinde kanlı bir tuzak kurma planlarına girişti. Saldırganlar, 3 otomobile binerek saldıracakları kişinin geçeceği yolda tuzak kurdu. Otomobillerden biri yolun sağ tarafında beklemeye başladı. Diğer iki otomobil de saldıracakları kişinin lüks cipinin önünü ve arkasını keserek aracı yol üzerinde durdurdu. Araçlarından inen saldırganlar sopalarla hem lüks cipin camlarına vurdu, hem de cipin kapısını açıp içerideki şahsa saldırdı. O esnada saldırganların otomobiliyle cipin arasında kalan bir vatandaş da gaza basarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Öldüresiye saldırıda bıçaklanan cip sürücüsü canını kurtarmak için kaçmaya çalışırken saldırganlardan biri kapısını açtığı cipin içerisine girmeye çalıştı. Cipe binmeye çalışan şahıs cip ilerlediği sırada yola düşerek yaralandı. Saldırganlar yere düşen kişiye yardım etmek için yanına koştu. Saldırıda yaralanan kişi cipiyle hastaneye giderken polis olayla ilgili çalışma başlattı. Polis tarafından 5 saldırgan şahsın gözaltına alındığı ve olayda kullanılan bir bıçak ile bir silahın ele geçirildiği öğrenildi.

Olaya tanık olan Yusuf Şener, "Bir iki el silah sesi duyduk. Aranda önce sopalı kavga vardı. Tekrar silah sesi geldi. Kaçtılar. Durduğumuza göre birkaç kişi yaralıymış" dedi.

Silahlı sopalı saldırganların lüks cipin önünü keserek saldırdığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde lüks cipin önünü, arkasını ve sağ tarafını kapatan şahıslar cipi durduruyor. Araçlarından inen saldırganlar cipe ve sürücüye saldırıyor. Cip sürücüsü kaçmaya çalıştığı esnada araca binmeye çalışan saldırganlardan biri de yola düşüyor.

Halit Arslan

