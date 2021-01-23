Çekmeköy'de kuyumcuda silahlı gasp kamerada

Olay, 8 Ocak Cuma günü meydana geldi. İddiaya göre, Çekmeköy'de müşteri gibi bir kuyumcu dükkanına giren kişi, bir anda tabancasını çıkardı. Tabancayı çalışana doğrultan soyguncu, elindeki çantayı uzatarak altınları istedi. Birkaç dakika süren soygunun ardından şüpheli, 45 bin lira değerindeki altınla kaçarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri yapılan titiz çalışmalar neticesinde güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin izini buldu. Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri şüpheli Enes Ö. (26) olayı gerçekleştirdikten sonra izini kaybettirmek için yaya bir şekilde Çekmeköy'den Ümraniye'ye yürüdüğünü tespit etti. Daha sonra çevrede bulunan bir taksiye binip Sancaktepe'ye giden zanlının buradan ise yoldan geçen minibüse bindiği ve bir süre sonra tekrar yaya olarak yoluna devam ettiği belirlendi. Gasp Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi ve ona yardım edenleri yapılan eş zamanlı operasyonla kıskıvrak yakaladı. Geçtiğimiz günlerde adliyeye sevk edilen şüphelilerden Bekir B. (32), Rıdvan G. (31) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayı gerçekleştiren Enes Ö.(26) ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Kuyumcudaki gasp anı kamerada

Görüntülerde, içeriye giren gaspçı kuyumcuya silah doğrultarak altınları elinde bulunan siyah çanta doldurmasını istiyor. Daha sonra kuyumcu eline gelen toplam 45 bin TL değerindeki altınları siyah çantaya koyuyor. Enes Ö. isimli şahsın olayı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden koşarak uzaklaştığı görüldü.

Hasan Zahid Ezim

