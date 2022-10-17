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Çekmeköy'de metro önünde ‘kadınların fotoğrafını çekiyorsun' tartışması

Çekmeköy'de metro önünde ‘kadınların fotoğrafını çekiyorsun' tartışması
Çekmeköy'de metro önünde ‘kadınların fotoğrafını çekiyorsun' tartışması

İstanbul Çekmeköy’de metro durağı önünde bekleyen bir şahsın, yoldan geçen kadınların fotoğraflarını çektiği iddiası üzerine vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çekmeköy’de metro önünde ‘kadınların fotoğrafını çekiyorsun’ tartışması - Tıkla İzle

Olay, sabah saatlerinde Çekmeköy'de bulunan bir metro durağının önünde meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, durak çıkışında beklediği esnada yoldan geçen kadınların fotoğraflarını çekmeye başladı. Durumu fark eden genç kız, fotoğrafının silinmesini isteyince tartışma çıktı. Vatandaşlar müdahale ederek şahıstan telefonunu almaya çalışırken, şahıs olay yerinden kaçmaya çalıştı.

Abdul Samet Kaya - Muharrem Çam

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