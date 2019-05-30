İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çekmeköy'de mobilya fabrikasında korkutan yangın

Çekmeköy'de mobilya fabrikasında korkutan yangın
Çekmeköy'de mobilya fabrikasında korkutan yangın

Çekmeköy’de bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Alevlere teslim olan fabrikadan çevreye yoğun duman yayıldı.

Çekmeköy’de mobilya fabrikasında korkutan yangın - Tıkla İzle

Çekmeköy Alemdağ Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki bir mobilya fabrikasında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Fabrikadaki mobilya malzemelerinin tutuşmasıyla büyüyen yangında gökyüzüne yoğun bir duman yükseldi. Çevrede panik yaşanırken, durum itfaiyeye bildirildi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın sebebiyle fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Fabrikada çıkan yangın, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde yangından ötürü çevreye yoğun duman yayılıyor.  

Halit Arslan

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Antalya usulü piyaz tarifi

Antalya usulü piyaz tarifi haberimizde... Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.