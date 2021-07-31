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Çekmeköy'de orman yangınlarına karşı atlı denetim gerçekleştirildi

Çekmeköy'de orman yangınlarına karşı atlı denetim gerçekleştirildi
Çekmeköy'de orman yangınlarına karşı atlı denetim gerçekleştirildi

Çekmeköy'de polis ekipleri, ülke çapında çıkan orman yangınlarından sonra denetimleri arttırdı. Çekmeköy’de orman yangınlarına karşı atlı polisler ile yunus polislerinin katıldığı denetim yapıldı.

Çekmeköy'de orman yangınlarına karşı atlı denetim gerçekleştirildi - Tıkla İzle

İstanbul İl Emniyet müdürlüğü ekipleri, İstanbul'daki ormanlık alanlarda denetim yaparak ormanlık alan ve çevrelerinde kundaklamalara ve orman yangınlarına karşı önlem aldı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin orman yangınlarına yönelik yaptığı denetimler kapsamında, yunus polisleri, asayiş ekipleri, atlı polisler ekipleri tarafından Çekmeköy Reşadiye Ormanı'nda denetim yapıldı.

Orman içerisine giren ekipler, iz takip köpeklerinin de desteğiyle, çıkabilecek yangınlara ve kundaklamalara karşı tedbir aldı.

Ekipler ağaçların arasında daha önceden yakılan ateş alanlarını ve orman çevresindeki çitleri kundaklama riskine karşı kontrol etti. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul çapında ormanlık alan denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.

Cem Güney Kılıç
 

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