Çekmeköy'de servis aracı alev alev yandı

Yangın, saat 12.30 sıralarında Şile otoyolu Ömerli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan servis aracının motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Servis şoförü, aracı sağa çekerek araçtan indi. Motor kısmında başlayan yangın kısa sürede tüm aracı sardı. İhbar üzerine adese sevk edilen polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleriyse yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Otoyol üzerinde uzun araç kuyruklar oluştu.

Muhammed Talha Yazıcı - Abdullah Uğur

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.