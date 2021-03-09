Çekmeköy'de silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı - Metafizik Uzmanı Salih Memişoğlu da hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Çatalmeşe Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'nde bulunan Hayvanat Bahçesinde 2 grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişide yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, acil servis ekipleri yaralılara müdahale ederek çevredeki hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Metafizik Uzmanı Salih Memişoğlu hayatını kaybetti

Çekmeköy'de çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. Çıkan silahlı kavga sonrası ünlü biyoenerji ve metafizik uzmanı Salih Memişoğlu ve O.F.Z. isimli vatandaş hayatını kaybederken, O.Ö. isimli şahıs ise yaralandı.

Olay, Çekmeköy'de bulunan bir hayvanat bahçesinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre alacak verecek sorunu yaşayan iki grup arasında sözlü olarak başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Meydana gelen silahlı kavgada ilk belirlemelere göre, ünlü biyoenerji ve metafizik uzmanı Salih Memişoğlu ve O.F.Z. isimli vatandaş hayatını kaybederken, O.Ö. isimli şahıs ise yaralandı. Gerçekleşen feci olay sonrası saldırgan M.Ö. ise aracına binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

Abdul Samet Kaya - Aykut Zor

