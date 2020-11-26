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Çekmeköy'de silahlı kavga: 2 yaralı

Çekmeköy'de silahlı kavga: 2 yaralı
Çekmeköy'de silahlı kavga: 2 yaralı

Çekmeköy'de tartıştıkları şahıslar tarafından kurşun yağmuruna tutulan 2 kişi yaralanırken, saldırganlar otomobilleriyle olay yerinden kaçtı.

Olay, Çekmeköy Merkez Mahallesi Köroğlu Caddesi üzerinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, henüz isimleri belirlenemeyen 4 şahıs arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesiyle iki şahıs silahına davranarak karşılarındaki iki şahsa ateş açtı. Kurşunların hedefi olan iki kişi bacaklarından yaralanırken, ateşlenen kurşunlar olay yerinin çevresinde bulunan bir iş yerinin camına ve park halindeki otomobile isabet etti. İki saldırgan şahıs kendi araçlarına binip kaçarken yaralı iki şahıs da otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Dükkanına ve otomobile kurşunların isabet ettiği esnaf Attila Çakıroğlu, "Şahıslar birbirlerine sıkmışlar. Dükkanımıza arabamıza zarar vermişler, camlarımızı delmişler. Sadece ses üzerine geldik sonra bu görüntüyle karşılaştık. Olan bize oldu, camımız kırıldı gibi duruyor şimdilik gece karanlığında bu kadarı görünüyor" ifadelerini kullandı.
Polis ekiplerin kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Hanifi Bayar - Cem Güney Kılıç
 

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