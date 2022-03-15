Çekmeköy'de yanan araç, alev topuna döndü

Çekmeköy'de Şile otoyolu Şile istikametinde seyir halindeki bir aracın motor kısmında saat 00.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanları fark eden araç sürücüsü aracını emniyet şeridine park ederek araçtan indi. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı. Yoldaki diğer sürücüler de araçlarını durdurarak alev topuna dönen aracın yanışını izledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından alev topuna dönen araçtaki yangını söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Şile Otoyolu'nda kısa süreli trafik oluştu. Aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Aracın alev alev yandığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Halit Arslan

