Çekmeköy'deki hafriyat kamyonu kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Kaza, Çekmeköy-Şile Otoyolu Şile istikametinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Öztürk yönetimindeki 58 ABU 709 plakalı hafriyat kamyonu, Taşdelen Tüneli çıkışında kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı. Ardından sürüklenerek devrilen aracın şoförü bulunduğu yerde sıkışırken, kamyonda bulunan moloz yığınları yola savruldu. Sürücü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Şile Otoyolu'nda ilerleyen hafriyat yüklü kamyonun aniden orta bariyerlere savrulduğu ve bariyerlere çarparak devrildiği görüldü.

Cüneyt Sevindik - Emre Sertdemir