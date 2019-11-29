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Çekte hapis cezasına 3 yıl erteleme

Çekte hapis cezasına 3 yıl erteleme
Çekte hapis cezasına 3 yıl erteleme

AK Parti’nin karşılıksız çeklerle ilgili uygulanan cezalar konusunda yaptığı çalışmada sona gelindi.

Edinilen bilgilere göre, hapis cezası kalkmayacak. Hapis alanlara erteleme gelecek. Çeki karşılıksız çıktığı için verilen adli para cezalarının infazının da üç yıl ertelenmesi öngörülüyor. AK Parti kurmayları; çek borcu olanlara, erteleme sürecinde borçlarını ödeyebilmesi için yapılandırma imkânı getirileceğini, böylece alacaklıların da mağdur edilmeyeceğini söyledi.

Karşılıksız çek sebebiyle haklarında işlem başlatılanların sayısının 200 bin civarında olduğunu belirten AK Parti kaynakları “Bunların büyük bölümünü orta ölçekli işletmeler oluşturuyor. Hapse giren, borcunu hiç ödeyemez. Çek sahibine taksitlendirme fırsatı da gelecek. Üç yıl içinde ödemezse adli süreç devam edecek” dedi.

KAYNAK:TÜRKİYE GAZETESİ

 

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