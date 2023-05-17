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Çektiği videoyla depremzedelere hakaret eden şüpheli adliyeye sevk edildi

Çektiği videoyla depremzedelere hakaret eden şüpheli adliyeye sevk edildi
Çektiği videoyla depremzedelere hakaret eden şüpheli adliyeye sevk edildi

14 Mayıs seçimlerinin ardından kullandıkları oylardan dolayı deprem bölgesindeki depremzedeleri sert sözlerle eleştirerek çektiği videoyu ‘Tiktok’ uygulamasında paylaştığı gerekçesi ile gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çektiği videoyla depremzedelere hakaret eden şüpheli adliyeye sevk edildi - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde deprem bölgesinde kullanılan oylara tepki gösteren ve bu anları saniye saniye kaydederek ‘Tiktok' isimli sosyal medya uygulamasında paylaşan A.D.D. isimli kadın hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Oy veren depremzedelere yönelik hakaret, saldırı ve tahrik içerikli provakatif video paylaşımı yapan A.D.D. isimli kadın, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı. Gözaltına alınan ve hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.D.D. isimli şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Ali Furkan Çetiner - Batuhan Kılıç

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