Çekya Başbakanı Fiala, Rus petrolüne uygulanacak ambargoya karşı garanti istiyor

Çekya Başbakanı Petr Fiala daha önce iki kez iptal ettiği Almanya ziyaretini gerçekleştirdi. Fiala ziyareti çerçevesinde önce Naziler tarafından Plötzensee Hapishanesi'nde idam edilen 701 Çekoslovak vatandaşının da bulunduğu Plötzensee Anıtını ziyaret etti ardından da Alman Dış Politika Derneği'ndeki (DGAP) programa katıldı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'i Bellevue Kalesi'ndeki konutunda ziyaret eden Fiala, daha sonra Almanya Başbakanı Şansölye Olaf Scholz ile bir çalışma yemeğinde buluştu. Fiala ve Scholz çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Almanya, Ukrayna'ya gönderilen ağır silahların modernizasyonuna yardım edecek

Scholz yaptığı açıklamada, “Başkan Putin bu savaşa son vermeye çağırıyoruz. Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceğiz. Bu destek silah tedarikini de içeriyor. Ayrıca Çekya, Rus yapımı silahları Ukrayna'nın kullanımına sunabilir. Çek ordusunun gücünü korumasına yardım edeceğiz. Savunma Bakanlarımız bu konu hakkında ayrıntı vermememizi istediler” dedi.

Fiala ise, “Gelecekteki anlaşma çok spesifik. Ağır silahların modernizasyonu ile ilgili olarak Almanya'nın desteğini içeriyor. Savunma gücümüzün modernizasyonu konusunda anlaştık. Ekiplerimiz işbirliği şeklini tartışmaya devam edecekler. Ukrayna'ya sağlanacak silahlar ve modernizasyonu konusunda da Almanya ve Çekya birlikte hareket edecekler. Daha fazla detay veremeyiz” ifadelerini kullandı.

“Petrol ambargosunda garantimiz olmalı”

Avrupa Birliği Komisyonu'nun Rusya'dan alınan petrolün ithalatını durdurma önerisi hakkında da konuşan Fiala, “Rus petrolüne ambargo uygulayacaksak, vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin Çekya'da yeterli benzin ve motorine sahip olacağına dair bir garantimiz olması çok önemli. TAL boru hattının kapasitesinin güçlendirilmesi, Rus petrolüne olan bağımlılıktan kurtulmanın anahtarıdır, bizim ve Avrupa Birliği'nin isteği budur” dedi.

Öte yandan Fiala mart ayında planladığı Almanya ziyaretini Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle nisan ayına ertelemiş, nisan ayında ise Covid-19'a yakalanması nedeniyle Almanya ziyareti gerçekleştirememişti.

Özgür Öztürk

