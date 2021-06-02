Çekya Cumhurbaşkanı Zeman görevden alınabilir

Çekya Senatosu Dışişleri, Savunma ve Güvenlik Komitesi'nden, Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman'ı görevden alınmasını önerecek. Komite tarafından yapılan açıklamada, Zeman'ın anayasaya aykırı hareket ettiği, hükümet ile uyumsuz çalıştığı ve ülke menfaatlerini düşünmediği öne sürülerek, Komite'nin gelecek hafta Zeman'ın görevden alınmasını senatoya önereceği kaydedildi.

Komite Başkanı Pavel Fischer yaptığı açıklamada, "Zeman, yaşlılığından dolayı Cumhurbaşkanlığı görevini yerine getiremez durumdadır çünkü çoğu zaman şuurunu kaybediyor ve hükümetle koordineli çalışmıyor. Zeman, hükümeti, ülke güvenliğini ve silahlı kuvvetleri desteklemek yerine, yaptığı faaliyetlerle anayasal kurumları tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.

"Konu, organize bir darbe girişimine dönüşmüştür"

Çekya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Jiri Ovcacek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kararı Cumhurbaşkanına, anayasaya, özgürlüğe ve demokrasiye yapılan organize bir saldırı ve bir darbe girişimi olarak nitelendirdi. Ovcacek, "Bu bir grup senatör tarafından Cumhurbaşkanı'na, anayasaya, özgürlüğe ve demokrasiye yapılan organize bir saldırıdır. Bu hareket Cumhuriyeti yıkma suçuyla ilgili ciddi şüpheler uyandırıyor. Konu artık bir akademik ya da medya tartışması olmaktan çıkmış, organize bir darbe girişimine dönüşmüştür" dedi.

Öte yandan 77 yaşındaki Cumhurbaşkanı Zeman, 1998 - 2002 yılları arasında Çekya'da Başbakanlık görevi yapmış, 8 Mart 2013'te Çekya'nın 8. Cumhurbaşkanı seçilmiş ve Çek Cumhuriyeti tarihinde halk tarafından seçilen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.

Özgür Öztürk