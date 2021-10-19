Çekya Cumhurbaşkanı Zeman'ın yetkilerinin kaldırılması kararlaştırıldı

Çekya Senatosu Anayasa Komitesi, Cumhurbaşkanı Milos Zeman'ın yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle görevini yapmaya elverişli olmadığına yönelik raporun ardından yetkilerinin kaldırılmasını oyladı. Komite üyeleri, Zeman'ın yetkilerinin kaldırılmasını oy birliğiyle kabul etti. Alınan karar uyarınca önce Senatoda, daha sonra parlamentoda oylama yapılacak.

Zeman'ın yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastanede olması, hastane ile Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yeterli açıklamalar yapılmaması üzerine Senato Başkanı Milos Vystrcil, dün Prag'daki Merkez Askeri Hastanesi (UVN) yetkililerinden aldığı belgeler sonrasında Zeman'ın sağlık sorunları nedeniyle görevlerini yerine getiremeyeceğini bildirmişti.

“Zeman'ın sağlık durumu hakkında bize bugüne kadar bir bilgi verilmedi”

Senato Başkanı Milos Vystrcil, “Prag'daki Merkez Askeri Hastanesi (UVN) yetkililerinden aldığı bilgi ve belgelerden anladığımız kadarıyla Cumhurbaşkanı Zeman'ın sağlık sorunları hakkında Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Vratislav Mynar'a detaylı bilgi verilmiş. Fakat bize bugüne kadar bir bilgi verilmedi” dedi.

“Mynar istifa etmeli”

Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mynar'ın Zeman'ın sağlık durumu hakkında tüm bilgileri geçtiğimiz hafta öğrenmesine rağmen Senato ve hükümet ile paylaşmaması ülkede "skandal" olarak yorumlanırken, Başbakan Andrej Babis Twitter'dan duruma tepki gösterdi. Babis, “Burada ortaya çıkan tüm durum, Mynar'ın yetersiz ve kabul edilemez faaliyetidir. Bu yüzden derhal istifa etmesi onun için en iyi seçenek olacaktır. Yaptığı şey kesinlikle kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Bilinci kapalı

77 yaşında Zeman, karaciğer rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz Eylül ayında geldiği askeri hastane'de yaklaşık bir hafta tedavi olduktan sonra tekrar görevinin başına dönmüştü. Çekya'daki genel seçimlerin hemen ardından 10 Ekim'de tekrar askeri hastaneye kaldırılan Zeman'ın bilincinin kapalı olduğu belirtilmişti. Ayrıca Zeman'ın aşırı alkol tüketimine bağlı olarak başta karaciğer rahatsızlıkları ile diyabet, düşük tansiyon ve ileri derecede duyma kaybı gibi hastalıkları bulunuyor.

Özgür Öztürk

