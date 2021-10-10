Çekya Devlet Başkanı Zeman hastaneye kaldırıldı

Dün parlamento seçimlerinin yapıldığı Çekya'nın Devlet Başkanı Milos Zeman, bugün Lany'deki konutunda Başbakan Andrej Babis ile kısa süren görüşmesinin ardından ambulansa Prag'daki Askeri Hastane'ye kaldırıldı. Zeman'ın bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

Prag Merkez Askeri Hastane sözcüsü Jitka Zinke, Zeman'ın hastaneye kaldırıldığını doğrularken, sağlık durumu hakkında bilgi vermedi.

Eylül ayında da rahatsızlanmıştı

Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman geçtiğimiz ay, rahatsızlanarak geldiği Askeri Hastane'de yaklaşık bir hafta tedavi olduktan sonra tekrar görevinin başına dönmüştü. Zeman'ın aşırı alkol tüketimine bağlı olarak başta karaciğer rahatsızlıkları ile diyabet, düşük tansiyon ve ileri derecede duyma kaybı gibi hastalıkları bulunuyor.

Özgür Öztürk

