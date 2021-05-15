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Çekya, Prag Kalesi'ne İsrail bayrağı astı

Çekya, Prag Kalesi'ne İsrail bayrağı astı
Çekya, Prag Kalesi'ne İsrail bayrağı astı

Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Prag Kalesi’nden Avrupa Birliği bayrağının indirilerek yerine İsrail bayrağı asılması talimatını verdi.

Gazze saldırılarını sürdüren İsrail'e Avrupa ülkelerinden destek geliyor. Avusturya Başbakanlık binasına İsrail bayrağının asılmasının ardından benzer destek Çekya'dan geldi. Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Prag Kalesi'ne, İsrail bayrağı asılması talimatını verdi. Kalede bulunan Avrupa Birliği (AB) bayrağının indirilerek yerine İsrail bayrağı asıldı. İsrail bayrağı düzenlenen askeri törenle asılırken açıklama Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Jiri Ovcacek'ten geldi. Ovcacek, İsrail'e destek anacıyla Cumhurbaşkanı Zeman'ın talimatı üzerine İsrail bayrağının Prag Kalesi'ne asılması kararı alındığını söyledi.

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