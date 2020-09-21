İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çekya Sağlık Bakanı'ndan Covid-19 istifası

Çekya Sağlık Bakanı'ndan Covid-19 istifası
Çekya Sağlık Bakanı'ndan Covid-19 istifası

Çekya’da korona virüs salgınında artan korona vakalarında sert eleştirilerin hedefi olan Sağlık Bakanı Adam Wojtech görevinden istifa etti.

Çekya Sağlık Bakanı Adam Wojtech bu sabah düzenlediği basın toplantısında bakanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu. Wojtech istifasını "Covid-19 pandemi probleminin çözümünde alan kurmak" şeklinde açıkladı. Çekya'da son birkaç haftadır korona virüs vaka sayılarında artış görülürken, Sağlık Bakanlığı ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü yetkililerinin aldıkları önlemlerin korona virüsün yayılımını durdurmadığı gözlenmişti. Son olarak günlük tespit edilen vaka sayısının 3 bini geçtiği ülkede Sağlık Bakanı Adam Wojtech sert eleştirilerin hedefi olmuştu. Yaklaşık 11 milyon nüfuslu ülkede 100 bin kişiye 216 vaka sayısı ile Avrupa ülkelerindeki nüfus-vaka sayısı oranı bakımından İspanya'nın ardından ikinci sıraya yükselmişti.

Ebru Orhan 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.