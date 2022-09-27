Çekya, Slovakya sınırında kontrollere başlıyor

Çekya Başbakanı Petr Fiala dün gece yaptığı açıklamada ülkeye yasadışı yollardan giren göçmen sayısındaki ciddi artış nedeniyle Slovakya sınırında kontrollere başlanması kararı aldıklarını duyurdu. Sınır kontrollerine 28 Eylül Çarşamba gece yarısı başlanacağı bildirilirken, uygulamanın ilk etapta 10 gün süreceği belirtildi.

Çekya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Vit Rakusan ise söz konusu süre zarfında Slovakya ile daha etkili önlemler alınması konusunda müzakere yürütüleceğini belirtirken, Çekya'nın istediğini elde edememesi durumunda ise sınır kontrollerinin uzayacağı ifade edildi.

Ebru Orhan



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