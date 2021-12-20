Çekya'da aşı karşıtlarından Çek Devlet Televizyonu önünde protesto

Çekya'da Covid-19 aşısı ve kısıtlama karşıtı PES Chcipl ve Otevremo Cesko (Çekya'yı Açacağız) hareketleri, konuşma özgürlüklerinin kısıtlanması ve seslerinin devlet televizyonu tarafından yeteri kadar duyurulmamasını gerekçe göstererek başkent Prag'daki Çek Devlet Televizyonu (Ceska Televize) önünde protesto gösterisi düzenledi. Yaklaşık 500 gösterici, ellerinde tencere ve tavalarla televizyon binası önünde seslerini duyurmaya çalıştı.Pes Chcipl hareketinin lideri Jakub Olbert yaptığı konuşmada, “Bizler aşı ve pandemi önlem karşıtları olarak anayasal haklarımızdan mahrum bırakıldığımızı düşünüyoruz. Herkes özgürce yaşamalı. Bizler anayasadan kaynaklanan özgürlük haklarımızın kısıtlanmasını istemiyoruz. Ayrıca toplumu aşılılar ve aşısızlar olarak ikiye bölmenin kimseye bir faydası yok. Bunun dışında medyanın büyük bir kısmı Brüksel tarafından yönetiliyor. Onlar ne istiyorsa o şekilde yayınlanıyor. Her yıl bizim vergilerimizle milyarlarca kron bütçeye sahip olan devlet televizyonunun bizim gösterilerimizle ilgili haberleri yayınlamamasını ve doğru yayın yapmamasını protesto ediyoruz” dedi.

Göstericiler, sık sık “Bize neden yalan söylüyorsunuz”, “Bütün yalancılar zindana” ve “Bize yalan söylemeniz için size ne verdiler” sloganları atarken, devlet televizyonunun merkez binasından merkez haber binasına yürüdü. Gösteri sırasında geniş güvenlik önlemleri alınırken, herhangi bir şiddet olayı yaşanmadı. Gösterinin yapıldığı yerde ayrıca zorunlu aşıya karşı imza toplandı.

10,7 milyon nüfuslu Çekya'da bir önceki hükümet hazırladığı kararname ile 60 yaş ve üstü kişiler ile polis, itfaiye, sağlık ve sosyal işlerde çalışan görevlilerin zorunlu aşı olmasını onaylamış ve kararnamenin mart ayında yürürlüğe gireceğini açıklamıştı. Yeni gelen hükümet ise yayınlanan kararnamede bazı değişiklikler yapacaklarını duyurmuştu.

Özgür Öztürk