Çekya'da Covid-19 kısıtlamaları tamamen kaldırıldı

Çekya'da Temsilciler Meclisi pandemi yasasında değişikliğe giderek ülkede mevcut olan tüm Covid-19 kısıtlamalarını kaldırdı.

Çekya'da tüm Covid-19 kısıtlamaları kaldırıldı. Çekya'da hükümetin 200 sandalyeli Temsilciler Meclisi'ne pandemi yasasında yapılması öngörülen değişiklikleri sunmasının ardından yapılan oylamada, 159 üyenin lehte oy vermesi ile ülkede mevcut olan tüm Covid-19 kısıtlamalarını kaldırıldı.

Pandemi yasasında değişiklik ile Çekya'da daha önce tüm kapalı alanlarda ve toplu taşıma araçlarında kaldırılan maske takma zorunluluğu yarından itibaren hastane, eczane, bakımevi ve tüm diğer sağlık kuruluşlarında da sona eriyor.

Çekya Sağlık Bakanı Vlastimil Valek yaptığı açıklamada, “Maske takma zorunluluğunu kaldırdık fakat maske takmak bizim için hala çok iyi bir koruyucu önlemdir. Unutmayalım ki Covid-19 insanları hala öldürebilmektedir. Bu nedenle herkesi aşı olmaya davet ediyorum” dedi.

Özgür Öztürk