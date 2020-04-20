Çekya'da hırsız marketi soydu, görevli ise paspasa devam etti

Çekya'nın Polonya sınırı yakınlarındaki Nove Mesto Pod Smrkem kasabasında geçtiğimiz salı günü korona virüs salgınını fırsat bilen bir kişi yüzüne taktığı maske ile bir marketi soydu. Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir kişi elinde silahla markete girdi. Silahını ilk önce paspasla yerleri temizleyen market çalışanına doğrultan şahıs, daha sonra kasaya yöneldi.

Soyguncu elinde silahla kasiyerden paraları istedi. Kasiyer ise itiraz etmeden paraları verirken soyguncu da paraları sırt çantasına doldurdu. Soygun sırasında marketin diğer çalışanı ise ilk önce temizliğe ara verse de soyguncu paraları çantasına doldurduğu esnada yerleri temizlemeye devam etti. Hiçbir direnişle karşılaşmayan soyguncu paralarla birlikte rahat adımlarla marketten çıkarak kayıplara karıştı.

Yaşanan olay marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayın ardından görüntüleri inceleyen Çekya polisi yüzünde maske, başında kapüşon olan şahsın eşkalini tespit edemediklerini belirtti. Sosyal medya hesapları aracılığıyla vatandaşlardan yardım isteyen Çekya polisi, soyguncunun 1.60 boylarında Çekçe konuşan bir kadın olduğunu bildirdi.

Ebru Orhan