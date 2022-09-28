Çekya'da hükümet karşıtı protesto

Çekya'da binlerce kişi Başbakan Petr Fiala hükümetinin politikalarını protesto etmek için Prag'daki Wenceslas Meydanı'nda toplandı. Prag'da “Önce Çekya” sloganıyla düzenlenen protesto gösterisi, kendilerini “siyasetten bağımsız vatandaşlar” olarak tanımlayan bir grup tarafından düzenlendi. Gösteride siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra cumhurbaşkanı adaylarından Hynek Blasko ve Josef Skala ile Prag Ekonomi Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Miroslav Sevcik, eski Tarım Odası Başkanı Zdenek Jandejsek, Danimarkalı politikacı Mads Palsving ile Alman Parlamento Üyesi Christine Andersonova da yer aldı.

Özgür Öztürk



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