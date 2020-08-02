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Çekya'da itfaiyeciler ölümden döndü

Çekya'da itfaiyeciler ölümden döndü
Çekya'da itfaiyeciler ölümden döndü

Çekya’da yanan bir kamyona müdahale eden itfaiye ekipleri yaşanan patlama ile fırlayan tekerleğin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Çekya’da itfaiyeciler ölümden döndü - Tıkla İzle

Çekya'nın Kozlany kentinde dün itfaiye ekipleri yanan bir kamyona müdahale ettiği sırada ölümden döndü. Ekiplerin müdahalesi sırasında meydana gelen patlamada kamyonun tekerleği itfaiyecilerin üzerine fırladı. Ekipler fırlayan tekerleğin altından kalmaktan son anda kurtulurken, 1 acil yardım görevlisi ve 2 itfaiyeci yaralandı. Patlama sonrası çevrede bulunan evlerde maddi hasar meydana geldi.

Güney Moravya İtfaiye Sözcüsü Jan Dvorak yaptığı açıklamada, "Kozlany'deki yangına10 ekip gönderildi. 2 itfaiyeci ile 1 acil yardım görevlisi yaralandı. Birimler sahaya vardığında, kamyon zaten yanıyordu” ifadelerini kullandı. Dvorak, yaşanan patlama nedeni ile 3 evde maddi hasar oluştuğunu açıkladı.

Serkan Bayar

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