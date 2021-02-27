Çekya'da OHAL 28 Mart'a uzatıldı, bölgelerarası seyahat yasaklandı

Çekya'da korona virüsle etkili mücadele için 5 Ekim'den bu yana yürürlükte olan olağanüstü hal (OHAL) uygulaması bir kez daha uzatıldı. Çek parlamentosunda yapılan oturumla OHAL'in 28 Mart Pazar gününe kadar uzatılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda 1 Mart Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere vatandaşların ülke içinde bölgelerarası seyahat etmeleri de yasaklandı. Yalnızca iş için ve yakınlarına bakmak zorunda olanların seyahatine izin verilecek ülkede bu kişilerden yetkili makamlardan alınan belgelerin ibraz edilmesi istenecek. Mutasyona uğrayan korona virüsle de mücadele edilen Çekya'da akşam saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı sürerken, bu saatlerde hayvanlarını dışarı çıkaracak kişilerin evlerinden en fazla 500 metre uzaklaşmalarına izin verilecek.

Bir süredir örgün öğretime devam eden ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin yeniden uzaktan eğitime dönmesi de kararlaştırılırken, anaokulu ve kreşlerin kapatılmasına karar verildi. İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Jan Hamaczek, getirilen kısıtlamaları polisin denetleyeceğini, polisin yetersiz kalması durumunda ise ordunun devreye sokulacağını bildirdi.

Bölgelerarası seyahat kısıtlaması getirilmemesi durumunda günlük vaka sayısının 20 bini aşması beklenen ülkede Sağlık Bakanlığı verilerine göre salgının başından bu yana toplam 1 milyon 227 bin 595 vaka kaydedilirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 20 bin 194'e ulaştı.

Ebru Orhan

