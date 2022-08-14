Çekya'da polis Formula 2 yarış arabası ile otoyola çıkan sürücünün peşinde

Çekya'nın Orta Bohemya D4 otoyolunda bir sürücünün dün Formula 2 yarışlarında kullanılan Dallara marka yarış arabasını sürmesi polisi harekete geçirdi. Trafiği tehlikeye atan sürücüyü tespit etmek için çalışma başlatan polis, sürücünün 2019 yılında benzer bir araç ile otoyola çıkan aynı sürücü olduğunu düşünüyor. Orta Bohemya Polis Sözcüsü Vlasta Suchankova yaptığı açıklamada, “Yarış arabası ile ilgili henüz bir işlem başlatmadık fakat görünüşe göre bunun 2019 yılındaki sürücü olduğunu düşünüyoruz. Bu araçların trafiğe çıkması yasaktır. Ayrıca plakaları ve sinyal lambaları bulunmuyor. Eğer sürücüyü yakalayabilirsek 5 bin ila 10 bin çek korunası (yaklaşık 200 ila 400 euro) para cezası ve 6 aydan 1 yıla kadar ehliyete el koyma cezası ile cezalandırılacaktır” dedi.

Benzer bir araç 2019'da kazaya sebebiyet vermişti

Çekya'da 2019 yılında benzer bir araçla otoyola çıkan ve kazaya sebebiyet veren sürücünün, kullandığı araç daha sonra park edilmiş halde bulunmuştu. Kaza nedeniyle mahkemeye çıkarılan 45 yaşındaki araç sahibi, aracı kullanmadığını söyleyerek suçlamaları reddetmişti. Sürücünün mevcut görüntülerde kask takması nedeniyle kimliği tespit edilememesi nedeniyle mahkeme, delil yetersizliğinden aracın sahibini serbest bırakmıştı.

Özgür Öztürk