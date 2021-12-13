Çekya'da yeni hükümet cuma günü kurulacak

Çekya'da geçtiğimiz ekim ayında gerçekleştirilen parlamento seçimlerinden zaferle ayrılan SPOLU ittifakı lideri ve yeni Polonya Başbakanı Petr Fiala, hükümet kurma çalışmaları kapsamında Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman ile bugün yaptığı görüşmenin ardından hükümetin Başkan Zeman tarafından eksiksiz olarak onaylanacağını bildirdi. Başkan Zeman, daha önce bakan adayları ile tek tek görüşmüş ve dışişleri bakanı olarak önerilen Petr Lipavsky'nin bakanlığını yeterli nitelikleri olmadığı gerekçesi ile onaylamadığını açıklamıştı.

Fiala yaptığı açıklamada, "Çekya'nın çıkarına, hükümetin tamamı atanacak. Başkan Zeman, Anayasa Mahkemesi'ndeki bir anlaşmazlığın sadece durumu daha da karmaşık hale getireceğini anladı ve takdir edilecek bir şekilde devlet menfaatlerine uygun bir karar verdi” dedi.

Başkanlık Sözcüsü Jiri Ovcacek sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Başkan Zeman, Çekya'nın yeni hükümetinin üyelerini 17 Aralık 2021 Cuma günü saat 11.00'de Lany'deki Başkanlık konutunda atayacak” ifadelerini kullandı.

“Bu ülkenin vatandaşları için yapacağımız çok iş var”

Çekya'nın yeni Dışişleri Bakanı olması beklenen Jan Lipavsky ise yaptığı açıklamada, “Yeni bir hükümetin atanması konusunda başbakan ve başkan arasındaki anlaşmayı takdir ediyorum. Başbakan tarafından önerildiği gibi benim şahsım da dahil olmak üzere hükümetin tam olarak atanmasını memnuniyetle karşılıyorum. Bu ülkenin vatandaşları için yapacağımız çok iş var” dedi.

Zeman, 28 Kasım tarihinde başbakan olarak seçimlerin galibi olan Spolu (Birlikte) ittifakının lideri Fiala'yı başbakan olarak atamış, Fiala'nın kendisine sunduğu hükümet listesindeki bakan adayları ile alfabetik sıra ile 2 hafta boyunca tek tek görüşmüştü. Başkan Zeman, Covid-19 testinin pozitif çıkması sonrasında bakan adayları ile görüşmelerini plastikten yapılmış bir kabin içerisinden izole şekilde gerçekleştirmişti.

Özgür Öztürk