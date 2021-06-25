Çekya'yı vuran fırtınanın bilançosu belli oldu: 3 ölü

Çekya'nın Güney Moravya bölgesinde meydana gelen kasırganın ardından 3 kişi hayatını kaybederken, 7 köy yerle bir oldu. 239 kişinin yaralandığı olayda, 24 kişinin durumunun ciddiyetini kuruduğu bildirildi. Kasırganın meydana geldiği bölge halkı, çevre kasabalardaki marketlere akın etti. Su ve temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak isteyen bölge halkı marketlerde uzun kuyruklar oluşturdu.

Çekya ordusu ise bölgeye ağır iş makinalarını gönderirken, gönüllü arama kurtarma ekiplerinin bölgeye girmelerine izin verilmiyor.

Türk tırı yan yattı, şoförü ameliyata alındı

Doğal afet sırasında Çekya'nın Güney Moravya bölgesinin Breclav şehri yakınlarında park halinde olan bir Türk taşıma şirketine ait tır rüzgarın etkisi ile yan yatarak bariyerlere dayandı. Belçika'dan Bursa'ya gıda ekipmanları taşıyan tırın şoförü İbrahim Tekçe'nin kaza sonrası ellerinde kırıklar oluştu. Türk büyükelçiliği ile irtibata geçilmesi sonrası olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri olaya müdahale ederken,bölgede yaşanan afet nedeniyle yaşanan ambulans sıkıntısı nedeniyle Türk Büyükelçisi Egemen Bağış'ın talimatı ile bulunan bir araç ile Breclav hastanesine götürülen şoför İbrahim Tekçe doktorlar tarafından ameliyata alındı.

Türk şehitliğinin durumu bilinmiyor

Afetin en çok yaşandığı şehirlerden biri olan Hodonin'de bulunan Türk şehitliği hakkında ise bir bilgi alınamadı. Şehitlik ile ilgili bilginin yarın sabah saatlerinde alınabileceği bildirildi. Bölgede 200'e yakın Türk vatandaşı yaşarken Prag Türk Büyükelçiliği'ne bölgedeki vatandaşlarımız ile ilgili kötü bir haber intikal etmedi.

Özgür Öztürk

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