Çelik: 'Ayasofya, 2020'nin ve bütün zamanların yıldızlı tacı olarak gönüllerimize kazınmıştır'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK sonrasında basın açıklaması düzenledi. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin açılmasının güçlü bir iradenin ortaya çıkmasıyla yıllar sonra gerçekleştiğini anımsatan Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, nesiller boyunca arzu edilen, dua edilen, beklenen, istenen bu talebin bu dirayet sayesinde gerçekleştiğini bildirdi.

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin açılmasından rahatsızlık duyanların gerekçelerini duyduklarını hatırlatan Çelik, “Kimisi tuttu bunun Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucuları ve rejimiyle hesaplaşmak olduğunu söylemeye varan, laiklikle hiç bağdaşmayan saçma sapan iddialar dile getirdi. Kimisi de açık bir şekilde bunun cami olarak hizmete açılmasından rahatsızlığını ortaya koydu. Ama sonuç olarak milletimizin sevindiğini biliyoruz.

Yıllardır beklenen, üzerinde hiçbir şekilde bir engel olmamasına rağmen tamamen başka saiklerle engellenen bu durum Cumhurbaşkanımızın bu iradeyi ortaya koymasıyla ortadan kaldırılmıştır. Ayasofya, 2020'nin ve bütün zamanların yıldızlı tacı olarak bir kere daha hafızalarımıza, gönüllerimize kazınmıştır” ifadelerini kullandı.

Türk milletinin duasına katılmanın, sevindiğiyle sevinmenin bir nimet olduğunu söyleyen Çelik, bu nimetten yoksun olanlara söyleyecekleri bir şey olmadığını, o konuda bir tedavi yöntemi olup olmadığını bilmediklerini kaydederek, Türk milletinin duasına katılmanın, sevinciyle sevinmenin büyük bir nimet olduğunun farkında olduklarını dile getirdi. Çelik, bütün dünyada yatırımlar ve diğer hususlar tamamen durmuşken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devasa proje düzeyinde 70'ten fazla açılış yaptığını da anlattı.

ABD'de yapılan başkanlık seçimlerinin tüm dünyayı meşgul eden ve dünyadaki ilişkiler açısından yeni sayfalar açacak bir takım sonuçlar doğuracak biçimde şekillendiğinin altını çizen Çelik, Amerikan demokrasisinin ağır bir değerler krizine girdiğini gördüklerini, ağır bir değerler krizi gibi kurumlar krizine girdiğini de gördüklerini bildirerek, seçim sonucunu değiştirmek üzere günlük hamlelerle geçen birkaç ayın sonunda seçimin neticelendirildiğini vurguladı.

Mevlüt Hasgül - İlker Turak - Derya Yetim



