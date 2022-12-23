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Çelik kasayı el arabasına yükleyip çaldılar

Çelik kasayı el arabasına yükleyip çaldılar
Çelik kasayı el arabasına yükleyip çaldılar

Bakırköy’de iş yerine giren 4 hırsız içerisinde 300 bin lira para ve 20 bin liralık altın ile birlikte farklı bankalara ait çeklerin bulunduğu çelik kasayı el arabasına yükleyip çaldı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık Büro ekipleri hırsızlardan birini yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Çelik kasayı el arabasına yükleyip çaldılar - Tıkla İzle

Bakırköy İlçesinde bulunan ve Yaşar G.'ye ait tekstil atölyesine 10 Aralık günü giren hırsızlar içerisinde 300 bin lira para, 20 bin lira değerinde altın ve çeşitli bankalara ait çek koçanları bulunan çelik kasa komple çalındı. Bahse konu hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların yakalanması için incelenen kamera görüntülerinde şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 43 adet kadı olan Adnan K.'yı gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Doğan Can Cesur

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