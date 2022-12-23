Çelik kasayı el arabasına yükleyip çaldılar

Bakırköy İlçesinde bulunan ve Yaşar G.'ye ait tekstil atölyesine 10 Aralık günü giren hırsızlar içerisinde 300 bin lira para, 20 bin lira değerinde altın ve çeşitli bankalara ait çek koçanları bulunan çelik kasa komple çalındı. Bahse konu hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların yakalanması için incelenen kamera görüntülerinde şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 43 adet kadı olan Adnan K.'yı gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Doğan Can Cesur

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