Çelik miktarı ile Eyfel'e eşdeğer Kömürhan Köprüsü'nde günbatımı güzelliği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce 2014 yılında yapımına başlanan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Orta Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan 660 metre uzunluğundaki yeni Kömürhan Köprüsü ve bağlantı tünelinin geçen yıl Ocak ayında düzenlenen törenle resmi açılışı gerçekleştirilmişti. Toplam uzunluğu 5 bin 155 metre olan projede 2 bin 400 metre uzunluğunda çift tüp tünel, bir adet 660 metre gergin eğik kablolu köprü ve bir adet 123 metre uzunluğunda betonarme köprü bulunan yeni Kömürhan Köprüsü, ters Y tipi kule olarak tasarlandı. Eyfel Kulesi'nde kullanılan çelik miktarına eşit olan 7 bin ton çelik kullanılan Kömürhan Köprüsü'nün kaynak boyunun yaklaşık 450 kilometre, çelik segmentlerin kule bağlantısını sağlayan kablo uzunluğunun ise 853 kilometre olduğu kaydedildi. Tek pilonlu ve orta açıklığının 380 metre olması sebebiyle dünya literatüründe 4. sırada yer alan Elazığ-Malatya arasındaki köprü, gün batımıyla birlikte eşsiz bir manzaraya büründü. Güneşin kızıllığı ve köprünün siluetinin birleşimi İHA ekibi tarafından dron ile görüntülendi.

Arkadaşlarıyla birlikte gün batımını izlemeye geldiklerini belirten vatandaşlardan Salih Baştaş, “Arkadaşlarımızla buraya geldik. Kömürhan Köprüsü ile gün batımının çekimini yapıyorlar. Muazzam ışıklar altında, suyumuzda mevsiminde de daima balıkçılar bulunuyor. Gelip görmeye değecek yerlerdir. Yakınımızda karakolumuz da var kesinlikle kimse çekinmesin ve herkes istediğince gelip burada eğlenebilir” dedi.

Vatandaşlardan Mehmet ise, “Buraya güzel köprü eşliğinde hem gün batımını izlemeye geldik hem de akşam vakti olunca köprünün güzelliğini daha iyi görmek için geliyoruz. Adana'da ikamet ediyorum ama tatil ve manzara için burası birebir bir yer. Buraya gelip görmeleri için herkese tavsiye ederim. Böyle güzel yatırımlar yaptığı için devletimizden de Allah razı olsun. Mutluyuz. Gezmekte ve görmekte de fayda var” diye konuştu.

Kamil Can Kılıç - Hamdin Kılıç - Rıdvan Yeşilırmak