Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt

Ak Parti Sözcüsü Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ziyaretinde çekilmiş bir fotoğraf üzerinden “Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Temim'in önünde eğiliyor” iddiasını sosyal medya hesabından kınadı. Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, karşılama görüntülerini paylaşarak, şunları söyledi:

“Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanımızı eleştirmek adına yalan siyasetine bir kez daha başvurmasını kınıyoruz. Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına karşı siyasi husumet içindedir. Türkiye karşıtı bir siyasettir bu. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızın yurt dışında yabancı bir liderin önünde eğildiği iddiasıyla son derece yakışıksız bir beyanat verdi. Görüntünün tamamını milletimizin takdirlerine sunuyorum. Türkiye Cumhurbaşkanlığına yapılan bu iftira artık husumetin beyanıdır. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı muhalefet değildir. Türkiye Cumhuriyeti'ni küçük düşürmek için yalan üretmektir. Siyasi tarihimizde daha önce görülmemiş, kendi devletini küçük düşürme gayreti içinde olan bir yalan siyaseti görüyoruz. Kılıçdaroğlu, daha önce de Sayın Cumhurbaşkanımız ile Trump arasında gerçekleşen heyetler arası görüşmeye ilişkin Türk heyetinin not tutmadığına dair aslı olmayan bir iddiada bulunmuştu. Bunun yalan olduğu ispatlanmıştı. Maalesef CHP'nin yalan siyaseti, siyasi hafızayı anlık fotoğraf karelerine indirgeyen bir tükenmişliktir; 3 saniye öncesi ile sonrasını bir arada görme kapasitesine sahip değildir. Ancak yabancı devletlerin yapacağı türden kara propoganda yöntemleri bunlar.”

İlker Turak