Çelişkili ifade 24 adet çalıntı eşyayı ortaya çıkardı

Yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Odunpazarı İlçesi'nde suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde bir çalışma yapıldı. Şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalarda, K.K. ve Ş.S isimli şahıslar yakalandı. İkamette 1 motosikletin bulunması üzerine şüpheli K.K. aracın kendisine ait olduğunu belirtti, ancak yapılan çalışmalar sonucunda motosikletin çalıntı olduğu ortaya çıktı.

Şüphelinin çelişkili ifadesi üzerine evini arayan Eskişehir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 farklı marka motosiklet, 7 farklı marka bisiklet, 1 elektrikli scooter, 2 motosiklet kaskı, 3 farklı marka laptop, 1 bilgisayar, 1 tablet, 1 DVD oynatıcı, 2 farklı marka amfi, 1 jeneratör, 1 motosiklet sepeti ve 1 akü ele geçirdi. Şüpheliye ait 2 tüfek ve tüfeğe ait 30 fişek için K.K. isimli şahsa idari işlem uygulandı. Yakalanan 2 şüpheli adli mercilere sevk edildi.

Emir Erten



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