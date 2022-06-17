Cellular modelleriyle Apple Watch Türkiye'de

Giyilebilir teknolojiler alanında her geçen gün yeni gelişmeler yaşanırken, Turkcell de bu konuda küresel devlerle önemli iş birliklerine gidiyor. Apple'ın giyilebilir teknolojiler kategorisindeki popüler ürünleri Apple Watch Series 7 ve Apple Watch SE'nin ‘Cellular' modeli, Türkiye pazarına operatörün desteğiyle giriş yapıyor. Söz konusu modelleri satın alan müşteriler, iPhone'larındaki Watch uygulamasından ve operatörün mağazalarından Cellular aktivasyonunu gerçekleştirebilecek.

Özellikleriyle öne çıkıyorlar

Yapılan açıklamaya göre, operatörün yeni nesil fiziki mağazalarının yanı sıra Pasaj'da da kullanıcılarla buluşacak olan Apple Watch Series 7 ve Apple Watch SE'nin Cellular modelleri, telefondan uzaklaşıldığında dahi herhangi bir kopma yaşamadan arama ve mesajlaşma hizmeti sağlayabiliyor. Güçlü yönlerinin yanı sıra hücresel bağlantı özelliğiyle de telefon kullanıcının yanında olmasa bile aileyle, arkadaşlarla, müziklerle, bildirimlerle, fotoğraflarla ve çok daha fazlasıyla bağlantıda kalma özgürlüğü yaşatıyor. Daha büyük ekranı, toza, suya ve çatlamaya karşı daha güçlü ön kristaliyle şimdiye kadarki en dayanıklı Apple Watch olan Apple Watch Series 7, alüminyum kasa seçeneğinde 5 renk ile sunuluyor.

Apple Watch Series 7 Cellular, aynı zamanda EKG ve Kanda Oksijen gibi en gelişmiş sağlık özelliklerini de bulunduruyor. Apple Watch SE Cellular da bağlantıda kalmaya, aktif olmaya, sağlıklı ve güvende hissetmeye yardımcı olan güçlü özellikleriyle tüm hareketleri takip etmeyi ve favori antrenmanları ölçmeyi sağlayan gelişmiş sensörlere sahip. Söz konusu modellerin ön satışı 17 Haziran, lansmanı ise 24 Haziran'da olacak.