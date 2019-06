Celp tarihleri bir ay geriye çekildi

TBMM Genel Kurulunda, yeni askerlik sistemini düzenleyen Asker Alma Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde TBMM'de basına kapalı gerçekleştirilen grup toplantısında milletvekillerine sunum yapıldı. Toplantıda, TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz ve AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı milletvekillerinin görüş ve önerilerini alarak sorularını cevaplandırdı. Toplantının ardından önceki gün ikinci defa milletvekilleri kanun teklifini görüşmek üzere Genel Merkez'de toplandı.

HİÇBİR PROBLEM ÇIKMAYACAK

Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının ardından basına kapalı devam eden toplantıda Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, yeni düzenleme ile ilgili vekilleri bilgilendirdi. Milletvekillerinin görüş ve önerilerinin de alındığı toplantıda, toplu terhislerin sınırda güvenlik zafiyetine yol açabileceği endişesi tekrar dile getirildi. Edinilen bilgilere göre Hulûsi Akar, ülke güvenliği ile ilgili herhangi bir kaygıya yer bırakacak bir aksama veya sıkıntı olmayacağını söyledi. Akar, terhis olanların yerine uzmanların geleceğini bu sebeple KKTC başta olmak üzere hudutlarda bir problem çıkmayacağını kaydetti.

İŞ SIKI TUTULUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağustos ayında askerlik düzenlemesi ile ilgili verdiği talimatın ardından çalışmalara başladıklarını ifade eden Bakan Akar, gözden kaçırılan bir durum olmasın diye son defa kuvvet komutanları ile de görüşüldüğünü söyledi.

TEMMUZ SONRASI HER AY CELP

Akar, toplantıda üç ayda bir yapılan celplerin artık her ay yapılacağını belirterek bu şekilde asker sayısında azalma olmayacağını da kaydetti. Akar ayrıca, celp dönemlerinin de bir ay geriye çekildiğini açıkladı. Ağustos ayındaki celbin temmuz ayına çekilerek temmuzdan itibaren gençlerin her ay askere gideceği belirtildi.

BORÇLARA VE DAVALARA AF

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakaya kalanlardan para cezası olanların daha sonra askerlik görevini yapmaları hâlinde bu borçlarının silinmesi talimatını verdiği, aynı şekilde bakaya kalanların davaları varsa o davalarının da düşürülerek af getirilmesini istediği öğrenildi. Toplantıda, teklifle dövizle askerlik ücretinin artırılmasının, yurt dışındaki Türk yükümlülerin vatandaşlıktan çıkmasına sebep olabileceği kaygısı da tekrar iletildi.

Bir milletvekilinin “Yurt dışında yaşayanlar için 2016 yılında 6 bin avrodan 1.000 avroya indirmiştik. 2018 yılında ise Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2 bin avroya çıkarıldı. Bu ücret ile kimse vatandaşlıktan çıkmıyordu. Biz yine yükseltiyoruz. Vatandaşlıktan çıkaranlar olursa ne olacak?” diye sorması üzerine Bakan Akar, Türkiye'deki vatandaşların 30 bin TL verirken yurt dışındakinin daha az vermesi dengeleri bozabileceği bu sebeple miktarın 30 bine sabitlenerek dengelenmesi gerektiğini savundu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bir milletvekilinin Kıbrıs'ta oluşabilecek zafiyeti ısrarla gündeme getirmesi üzerine esprili bir şekilde “En kötü şuradan şurası bir şey olursa gideriz” dediği kaydedildi.

O MADDE DEĞİŞEBİLİR

Toplantıda muhalefetin de itirazlarının olduğu, Cumhurbaşkanı'na “askerlikten muaf tutma” yetkisi veren düzenleme ile ilgili tartışmalar da gündeme geldi. Akar bu konuda muhalefet partilerinin de görüşlerinin alınmasının ardından değişiklik yapılabileceğini söyledi. Bakan Akar “Herkes tatmin olsun, ortak mutabakat ile Meclis'ten geçsin istiyoruz” dedi. Yeni askerlik sisteminin önümüzdeki hafta Meclis'ten geçirilerek kanunlaşmasının planlandığı da toplantıda milletvekillerine aktarıldı.

Türkiye Gazetesi