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Celtic, Brendan Rodgers'la 3 yıllık anlaşmaya vardı

Celtic, Brendan Rodgers'la 3 yıllık anlaşmaya vardı
Celtic, Brendan Rodgers'la 3 yıllık anlaşmaya vardı

İskoçya 1. Ligi takımlarından Celtic, Kuzey İrlandalı Teknik Direktör Brendan Rodgers ile 3 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı. Rodgers, 2016-2019 yılları arasında yine Celtic'i çalıştırmıştı.

İskoçya temsilcisi Celtic, teknik direktörlük görevi için Brendan Rodgers ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Rodgers ile 3 senelik sözleşme imzalandığını açıklayan Celtic, 2016-2019 seneleri arasında da takımın başında bulunan Rodgers ile tekrar çalışmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Kuzey İrlandalı teknik adam, kariyerinde 1 İngiltere FA Cup, 1 İngiltere Süper Kupa, 3 İskoç Ligi, 2 İskoçya Lig Kupası ve 2 de İskoç FA Cup şampiyonluğu yaşamıştı.

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