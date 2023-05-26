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Celtics, Heat'i mağlup ederek final serisini 6. maça taşıdı

Celtics, Heat'i mağlup ederek final serisini 6. maça taşıdı
Celtics, Heat'i mağlup ederek final serisini 6. maça taşıdı

NBA Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics, evinde Miami Heat'i 110-97 yenerek geride olduğu seride durumu 3-2 yaptı.

NBA play-off'larında heyecan tek karşılaşma ile devam etti. Doğu Konferansı final serisi beşinci maçında Boston Celtics, sahasında Miami Heat'i 110-97 mağlup ederek seride durumu 3-2'ye getirdi. Celtics'te Derrick White 24 sayı, 3 ribaund, Marcus Smart 23 sayı, Jayson Tatum 21 sayı, 11 asist, 8 ribaund ve Jaylen Brown da 21 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Heat'te ise Duncan Robinson 18 sayı, 9 asist, Bam Adebayo 16 sayı, 8 ribaund, Haywood Highsmith 15 sayı ve Jimmy Butler da 14 sayı, 5 ribaund ile karşılaşmayı tamamladı. Konuk ekipte milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven ise 3 dakika 20 saniye sahada kaldığı mücadelede 2 sayı, 2 ribaund ve 1 blok üretti. Serinin altıncı maçı, Heat'in ev sahipliğinde 28 Mayıs'ta yapılacak. Seride 4 galibiyete ulaşan ekip, NBA finalinde Denver Nuggets'ın rakibi olacak.

Yunus Emre Öztaş

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