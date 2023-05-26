Celtics, Heat'i mağlup ederek final serisini 6. maça taşıdı

NBA play-off'larında heyecan tek karşılaşma ile devam etti. Doğu Konferansı final serisi beşinci maçında Boston Celtics, sahasında Miami Heat'i 110-97 mağlup ederek seride durumu 3-2'ye getirdi. Celtics'te Derrick White 24 sayı, 3 ribaund, Marcus Smart 23 sayı, Jayson Tatum 21 sayı, 11 asist, 8 ribaund ve Jaylen Brown da 21 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Heat'te ise Duncan Robinson 18 sayı, 9 asist, Bam Adebayo 16 sayı, 8 ribaund, Haywood Highsmith 15 sayı ve Jimmy Butler da 14 sayı, 5 ribaund ile karşılaşmayı tamamladı. Konuk ekipte milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven ise 3 dakika 20 saniye sahada kaldığı mücadelede 2 sayı, 2 ribaund ve 1 blok üretti. Serinin altıncı maçı, Heat'in ev sahipliğinde 28 Mayıs'ta yapılacak. Seride 4 galibiyete ulaşan ekip, NBA finalinde Denver Nuggets'ın rakibi olacak.

Yunus Emre Öztaş

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