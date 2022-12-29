Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması talebinin reddi kararına itiraz

İstanbul'da 3 Mart 2009'da vahşice öldürülen Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, intihar ettiği iddia edilen katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması için başsavcılığa başvuruda bulunmuştu. Mezarın açılması talebi başsavcılık tarafından reddedilmişti. Karabulut ailesinin avukatı Rezzan Epözdemir, ret kararına itiraz etti. Avukat Epözdemir itiraz dilekçesinde, soruşturmanın genişletilmesi amacıyla ve usulüne uygun soruşturma yürütülmesi için Cem Garipoğlu'na ait olduğu iddia edilen mezarın açılması ve mezarda gerekli incelemelerin yapılması gerektiğine yer verdi. Dilekçede ayrıca konuyla ilgili yapılan haberler ve sosyal medya paylaşımları da yer verildi.

Elif Somuncu



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