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Cem Yılmaz'dan Beşiktaş kampanyasına destek

Cem Yılmaz'dan Beşiktaş kampanyasına destek
Cem Yılmaz'dan Beşiktaş kampanyasına destek

Fenerbahçe taraftarı olan ünlü komedyen Cem Yılmaz, bugün Beşiktaş Kulübü'nün başlattığı 'Bırakmam Seni' adlı yardım kampanyasına destekte bulundu.

Beşiktaş Kulübü'nün, bugün lansmanını yaptığı ve hayata geçirdiği 'Bırakmam Seni' adlı yardım kampanyasına, ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan da destek geldi. Bir dönem Fenerbahçe'nin de hayata geçirdiği 'Fener Ol' kampanyasında yer alan Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Sevgili Beşiktaşlılar ben bir Fenerbahçeli olarak vazifemi yaptım. Beşiktaş candır" yorumunu yaparak, siyah-beyazlılar için destekte bulunduğunu açıkladı.

Yılmaz'ın bu hareketi sporseverler tarafından büyük beğeni gördü.

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