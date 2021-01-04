İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cemal Metin Avcı'nın eşi tanık olarak dinlenecek

Cemal Metin Avcı'nın eşi tanık olarak dinlenecek
Cemal Metin Avcı'nın eşi tanık olarak dinlenecek

Temmuz ayında Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin cinayetinin ikinci duruşması bugün Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde başladı. Duruşmada sanık Cemal Metin Avcı’nın boşanma aşamasında olan eşi Eda Avcı tanık sıfatı ile Muğla Adliyesine geldi.

Duruşmada 2'si SEGBİS kanalıyla üçü mahkeme huzurunda 5 tanık dinlenecek. Tanıklardan birisi de katil zanlısının boşanma aşamasında olduğu eşi Eda Avcı. Eda Avcı Muğla Adliyesi'ne gelirken, adliyenin ön kapısından değil, yan kapısından içeri girdi. Duruşmada tanık olarak dinlenecek Eda Avcı'ya Pınar Gültekin cinayetine ilişkin sorular sorulacak.

Öte yandan, duruşmaya Pınar Gültekin'in anne ve babası da katıldı. Muğla Adliyesi'ne gelen baba Sıddık Gültekin ve anne Şefika Gültekin basın mensuplarına açıklama yapmadan direk adliyeye giriş yaptı. Baba Sıddık Gültekin geçen hafta içinde CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin hakkında iddialarda bulunmuş ve kendisine davadan vazgeçmeleri için telefon edildiğini ileri sürmüştü.

Pınar Gültekin duruşmasının yapılacağı Muğla Adliyesi önünde kadınlar da kadın cinayetlerinin durdurulmasına yönelik eylem yaptı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu başta olmak üzere birçok kadın topluluğu duruşma öncesi ellerinde dövizler ile kadın cinayetlerine tepki gösterdiler.

Bekir Tosun - Eren Ayhan - Mustafa Altar Zeyhan
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.