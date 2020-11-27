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Cemal Yeşilyurt hayatını kaybetti - Cemal Yeşilyurt kimdir?

Cemal Yeşilyurt hayatını kaybetti - Cemal Yeşilyurt kimdir?
Cemal Yeşilyurt hayatını kaybetti - Cemal Yeşilyurt kimdir?

Samsun'da hayırseverliğiyle tanınan sanayici Cemal Yeşilyurt, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Yeşilyurt Grup Onursal Başkanı Cemal Yeşilyurt, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Yeşilyurt'un hayatını kaybettiğini öğrenen şehrin ileri gelenleri ve Samsunlu vatandaşlar sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunarak, Cemal Yeşilyurt'a Allah'tan rahmet dilediler.

Cemal Yeşilyurt'un özgeçmişi

Trabzon'un Of İlçesi Yemilşalan köyünde 1938 yılında 6 çocuklu bir ailenin dördüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Cemal Yeşilyurt, ilk ve orta öğretimini Of ilçesinde tamamladı. 1953 yılında Of-Samsun arası çalışan otobüsleri de olan Cemal Yeşilyurt, yaptığı yatırımlarla, istihdama ve ekonomiye sağladığı katma değerlerin yanı sıra eğitimden sağlığa birçok alanda sosyal sorumluluk çerçevesinde verdiği destekle ismi anılırken, Yeşilyurt markasını Türkiye'nin saygın gruplarından biri haline getirdi.

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