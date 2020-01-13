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Cemal'i kurtaralım

Cemal'i kurtaralım
Cemal'i kurtaralım

Trabzonlu Cemal (16) için yeni bir kalp bulundu. Fakat kalp, enfeksiyonlu çıkınca umutlar ertelendi.

Ankara'da ikamet eden Cemal Azboy'a (16) iki yaşındayken karaciğer yetmezliği teşhisi kondu. Uzun bir süre ilaç tedavisi gördü ancak sonuç elde edilemedi. Bunun üzerine altı yaşındayken karaciğer nakli yapıldı. Ameliyat sırasında ise kalbi zarar gördü. Aile bu sefer uygun kalp için beklemeye koyuldu. Bu süreçte annesi Hatice Demir lenf kanserine yakalandı, babası Necati Azboy vefat etti. Acı üstüne acı yaşayan genç için uygun kapakçık geçtiğimiz ay bulundu. Cemal, 13 Aralık'ta Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde ameliyata alındı. Kapakçık başarıyla değiştirildi. Hasta taburcu edileceği gün beklenmedik bir gelişme yaşandı ve kalbi durdu. Acilen ameliyata alınan gencin kalbi çalıştırılamadı ve makineye bağlandı. Yaklaşık bir aydır bitkisel hayatta olan hasta için Trabzon'da umut ışığı doğdu. Fakat dün tam yeni kalbine kavuşacaktı ki, bu da kısa sürdü. Bağışlanan kalpte enfeksiyon çıktı, nakil gerçekleştirilemedi. Bir yandan oğlu için savaşan bir yandan da kanseri alt etmeye çalışan anne Demir “Gerekli kalbin bir an önce bulunmasını istiyorum. Oğlumuzu birlikte yaşatalım. Hepimizin oğlu bu durumda olabilir. Organ bağışı konusunda hassas olalım” diyerek yardım istedi.

Türkiye Gazetesi

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