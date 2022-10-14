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Cemevine çirkin provokasyon

Cemevine çirkin provokasyon
Cemevine çirkin provokasyon

Kayseri'de kendilerini sanatçı olarak tanıtan 5 kişi, cemevine beze sarılı balta ve çanta bırakarak uzaklaştı. Şüpheli çanta bomba imha ekipleri tarafından patlatılırken, olaya karışan 5 kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Cemevine çirkin provokasyon - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, dün Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Hacı Bektaş Caddesi üzerinde bulunan cemevinde meydana gelen olayda merdivenlerde şüpheli bir çanta gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Cemevine gelen ekipler, yaptıkları incelemede merdivenlerde bir çanta, kırmızı renkli beze sarılı balta ve 1 adet tespihin olduğunu gördü. Çevredeki kameraları inceleyen ekipler, beyaz renkli bir otomobille 5 şahsın cemevine geldiğini, bir şahsın video çektiğini, 2 şahsın ise cemevi merdivenlerinde bulunan malzemeleri bırakarak ayrıldıklarını belirledi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, özel kıyafetlerini giyen bomba imha ekipleri de çantayı kontrollü bir şekilde patlattı.

Ali Göç

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