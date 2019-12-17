Cemil Sağyaşar 23 Ocak'ta sevenleriyle buluşacak

'Unforgettables by Cemil Sağyaşar' projesiyle dinleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatmaya hazırlanan Cemil Sağyaşar, konserin finalinde büyük bir sürprizle sevenlerinin karşısına çıkacak. Geçtiğimiz ay ‘Kış Konseri' ile müzikseverlere keyifli anlar yaşatan usta sanatçı Cemil Sağyaşar, 23 Ocak'ta Frank Sinatra ve Nat King Cole şarkıları ile unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak. Ayrıca Tom Jones, Tony Bennett ve Louis Armstrong gibi unutulmaz sanatçıların şarkıları da konserde seslendirilecek.

Uluslararası devlet protokollerinde unforgettables (unutulmazlar) ve jazz konserleri veren değerli sanatçı Sağyaşar, 23 Ocak'ta Zorlu PSM'de sevenlerine müzik ziyafeti sunacak. Biletler internet üzerinden satışa sunuldu.