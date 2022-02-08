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CEMRE ne zaman düşecek? 2022 ilk CEMRE NE ZAMAN düşecek? Cemre NEDİR?

CEMRE ne zaman düşecek? 2022 ilk CEMRE NE ZAMAN düşecek? Cemre NEDİR?
CEMRE ne zaman düşecek? 2022 ilk CEMRE NE ZAMAN düşecek? Cemre NEDİR?

2022 ilk cemre ne zaman düşecek? Baharın müjdecisi olan cemre ne zaman düşecek? Havaların bir an önce ısınmasını bekleyen vatandaşlar cemrenin ne zaman düşeceğini merak ediyor. Doğanın uyanışı olarak kabul edilen cemre ne zaman düşecek? Cemre sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşecek. İşte tüm detaylar...

Cemre ne zaman düşecek? Halk arasında baharın müjdeleyicisi olarak bilinen cemrenin ilki cumartesi günü havaya düşecek. 'Sıcaklık' ve 'sıcaklığın yükselişi' anlamlarında kullanılan cemre, 26 Şubat'ta suya, 5 Mart'ta ise toprağa düşecek.

Cemre nedir?

Türk Dil Kurumu'na göre cemre, ‘Şubat ayında birer hafta arayla havada, suda ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi' demektir. Ateş, ve kor anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. Cemre düşmesi, bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor. Cemre düşmesi hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

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