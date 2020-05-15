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Cenaze namazı kılınan köyde koronavirüsten üçüncü ölüm

Cenaze namazı kılınan köyde koronavirüsten üçüncü ölüm
Cenaze namazı kılınan köyde koronavirüsten üçüncü ölüm

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde kılınan cenaze namazının ardından 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle köyde virüsten ölenlerin sayısı 3’e yükseldi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde kılınan cenaze namazının ardından korona virüs testi pozitif çıkan ve Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan İsmet A. tedavi gördüğü hastanede gece saatlerinde vefat etti. Korona virüsten hayatını kaybeden İsmet A.'nın cenazesi bugün Taşkınpaşa köyünde alınan geniş güvenlik önlemleri altında defnedilecek.

Taşkınpaşa köyünde kılınan cenaze namazının ardından 60 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu Ürgüp Kaymakamlığı tarafından köy karantina altına alınmış ve 5 Mayıs tarihinde karantina süresi ikinci defa uzatılmıştı.

Coşkun Sağlamdin
 

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