Cenaze töreni için tabuta konulan kadın nefes alırken bulundu

Ekvador'un Los Rios eyaletinde öldüğü sanılan 76 yaşındaki Bella Montoya, tabutunda nefes alırken bulundu. Yaşlı kadının akrabaları, Montoya'nın cenazesi için kıyafetini değiştirmek üzere tabutu açtı ve kadını tabuttayken nefes aldığı belirlendi. Yaşlı kadın daha sonra tabutundan çıkarılarak tedavi gördüğü Martin Icaza Hastanesine geri götürüldü. Yaşlı kadının oğlu Gilber Rodolfo Balberan Montoya, “Saat 09.00'da doktorlar annemin öldüğünü doğrulamıştı. Annem tabutta hareket etti ve gözlerini açtı. Ağzını açarak nefes almaya çalıştı. Şimdi annemin sağlığı için dua ediyorum. Onu yanımda yaşıyor halde istiyorum” dedi.

Doktorlar öldü sandı

Doktorların yaşlı kadını kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştığı ancak kalp krizi nedeniyle kadının ölümünü doğruladıkları ve tabuta konulduğu ifade edildi. Ekvador Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise yaşlı kadının şu anda yoğun bakımda olduğu ve gerekli tüm sağlık soruşturmalarının yapıldığı belirtildi.

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