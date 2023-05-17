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Cenaze yolunda kaza yaptılar: 2 ölü 2 yaralı

Cenaze yolunda kaza yaptılar: 2 ölü 2 yaralı
Cenaze yolunda kaza yaptılar: 2 ölü 2 yaralı

Karabük’ün Eflani ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonrası 2 kişi hayatını, 2 kişi ise yaralandı kaybetti.

Cenaze yolunda kaza yaptılar: 2 ölü 2 yaralı - Tıkla İzle

Eflani ilçesine bağlı Çalıkahvesi mevkiinde otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. İlk bilgilere yakınlarının cenazesi için Selalmazlar köyüne giden Yaşar Umur idaresindeki 78 SU 342 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelmekte olan 34 SBD 60 plakalı hafif ticari araç Çalıkahvesi mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine, AFAD, itfaiye, Jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk belirlemelerine göre sürücü Yaşar Umar ile otomobilde bulunan Ayşe Umar olay yerinde hayatını kaydetti. Diğer yandan isimleri öğrenilemeyen hafif ticari araç sürücüsü ile bir yaralı ambulanslar Karabük'e sevk edildi.

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