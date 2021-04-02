Cenazede haklarını helal etmedikleri patronlarının yüzünden hacizlik oldular

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan ve 2014 yılında kapatılan çelik konstrüksiyon fabrikasında işten çıkartılan 64 işçi, iddialara göre tazminatlarını alamadı. Alacakları için 7 yıldır hukuk mücadelesi veren işçiler ise “Benim için çerez parası” dediği tazminatlarını ödemediklerini iddia ettikleri eski patronları Atilla Doğan'ın Ankara'daki cenazesine katılarak haklarını helal etmediklerini söylediler. Olayın ardından Derince'deki fabrika önünde toplanan fabrika işçileri, alacaklarının ödenmemesi için Doğan'ın ailesinin tüm malvarlıklarını yakınlarının üzerine yaptıklarını iddia etti. Alacakları yüzünden icralık olan ve yuvaları dağıldığını söyleyen işçiler, “Her adımda karşılarına dikileceğiz ta ki paramızı alana kadar” dediler.

“Koskoca DİSK bizi yalnız bıraktı”

Alacaklarının ödenmemesi durumunda fabrika sahiplerine haklarını asla helal etmeyeceklerini söyleyen Murat Yimal (44), “2009 Yılında biz bu işe girdiğimizde Türkiye'nin en güzel en iyi projelerini biz yaptık. Hatta Amerikalıların doğal gaz projelerinde çalıştık. Bu şirkete biz milyon, dolarlar kazandırdık. 2014 yılında fabrikayı kapatacaklarını söylediler. Biz de tamam dedik ve karşılıklı protokol imzaladık. Protokolü imzalamadan önce Atilla Doğan geldi işçileri topladı ve fabrikayı kapatacağını söyledi. Ben de Atilla Doğan'a ‘Fabrikayı kapatıyorsunuz ama bizim tazminatlarınız ne olacak' dedim. Adamın bana söylediği şey ‘ senin alacağın para benim günlük çerez param, benim için sıkıntı değil sizin tazminatınızı ödemek. Protokole uyacağız. İki, üç yıl içerisinde sizin tazminatları ödeyeceğiz' dedi. Daha sonrasında ilk taksitimizi aldık. Sendika parasını da yatırmışlar. Koskoca DİSK bizi yalnız bıraktı” dedi.

“Bu dünyada da diğer dünyada da iki elim yakalarındadır”

7 senedir hukuki mücadele verdiklerini dile getiren Yimal, “Hakkımı hukuki yollardan arıyorum ama bir türlü sonuç elde edemiyorum. Çalışma Bakanıma da sesleniyorum, bu adamın parası var. Dolambaçlı yollardan bizim paramızı vermiyor. Artık devletimiz bize sahip çıksın. Atilla Doğan ve ailesine hakkımı helal etmiyorum. Bizim paralarımızı ödemeden hakkımı da helal etmeyeceğim. Bu dünyada da diğer dünyada da iki elim yakalarındadır” diye konuştu.

“Allah bana uzun ömür verirse hepsinin de cenazesine gideceğim”

Fabrikada 19 yıl çalıştığını dile getiren Selim Yağcı (49), “Arkadaşlarımız arasında çocukları kanser olan, mağdur olan birisi için ricada bulunduk. En azından onun parasını vermesini istedik ancak ona bile vermediler. Bu kadar duyarsız davrandılar. Şimdi de ‘Hakkınızı niye helal etmediniz' diyorlar. Nasıl edelim. 7 yıldır sürünüyoruz. Oğlu Amerika'da büyük bir şirkette, uçakla gelip gidiyor. Buradaki insanları mağdur edeceğine çıkart ver. Malvarlıklarını kaçırdıklarından dolayı hiçbir yerden hak talebinde bulunamadık. Beykoz da yalısı var yalısına da gittik. Yalısını dünürünün üstüne yapmış. Fabrikanın yerine de bankalar el koydu alacaklarına karşılık. Hanımının cenazesini de bekleyeceğim. Allah bana uzun ömür verirse hepsinin de cenazesine gideceğim. O zaman alacağım 84 TL'ydi şimdi olmuş 200 TL. O zaman paramı almış olsaydım böyle zorda kalmazdım” şeklinde konuştu.

“Her adımda karşılarına dikileceğiz ta ki paramızı alana kadar”

Alacakları yüzünden icralık olduklarını ve yuvalarının dağıldığını söyleyen bir başka işçi İlker İnan (41) ise, “7 senedir her kapılarını çaldığımızda ‘bizim paramız yok' dediler. Onlar için küçük olan bu meblağ bizim çocuklarımızın geleceğini temsil ediyor aslında. Bizim çocuğun geleceği ile oynadılar. Ben paralarının olmadığına inanmıyorum. Biz 7 sene önce paramızı alsaydık şuan farlı bir durumda olabilirdik. Belki bir iş kurardık ve yere sağlam basardık. Biz hala sağda soldayız. Çoğumuzun işi yok. Sabit bir işimiz yok. Çocuklarımın eğitimine destek vermek istiyordum. Evimin borcu vardı ve onu ödeyemedim. Evime üç kere icra geldi ve hala borcumu ödeyemedim. Bazı arkadaşlarımın yuvası yıkıldı, evine arabasına icra gelenler oldu. Çok zor süreç yaşadık. 7 sene hiç kolay geçmedi. Attıkları her adımda karşılarına dikileceğiz ta ki paramızı alana kadar” ifadelerini kullandı.

Mustafa Taşören

